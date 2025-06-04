Глава РСПП Шохин: ключевую ставку необходимо снизить до 19%

Фото: 123RF/valery_potapova

Ключевую ставку необходимо снизить до 19%. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, высокая ключевая ставка негативно влияет на бизнес, из-за чего замедляется рост экономики.

"Даже символическое снижение на 100 базисных пунктов, то есть до 20%, важно, поскольку это будет маркером возвращения к траектории нормального функционирования экономики", – цитирует ТАСС Шохина.

При этом, отмечает глава РСПП, снижение "ключа" до 19% создаст условия для сохранения темпов экономического роста на приемлемом уровне, минимизирует риски нарастания неплатежей и банкротств из-за высокой стоимости оборотных средств и выросших платежей по кредитам.

"А также позволит перезапустить инвестиционный цикл, при заморозке которого страна может столкнуться с тем, что проблема недостаточного предложения, подогревающая инфляцию, так и не будет решена, не говоря об обеспечении технологического суверенитета", – добавил он.

Стоит учитывать и экономию средств бюджета при более низкой ставке, которые требуются для оказания мер поддержки, заключил Шохин.

Совет директоров Центробанка в апреле сохранил ключевую ставку в 21% годовых. Владимир Путин говорил, что для понижения показателя необходима "мягкая посадка" в экономике.

Как заявил зампред ЦБ Филипп Габуния, регулятор в июне рассмотрит больше вариантов решений по ключевой ставке.

В свою очередь, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников предположил, что Банк России может снизить ключевую ставку до 20% либо сохранить ее на прежнем уровне в 21%.