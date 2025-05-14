Депутат Никитин: зарплаты россиян вырастут на 10–15% в 2026 году

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В 2026 году ожидается рост зарплат россиян на 10–15%, прогнозирует депутат Мособлдумы, эксперт Торгово-промышленной палаты России Анатолий Никитин.

Чиновник сослался на данные Минэкономразвития, согласно которым в следующем году рост заработных плат замедлится. Предполагается, что повышение составит 5,7%, тогда как в 2025 году значение достигло 7%.

Однако прогнозу ведомства Никитин противопоставил высокую ключевую ставку в 21%, которая, по его мнению, ограничивает возможность изменения фонда оплаты труда, а также приводит к подорожанию производства.

"До 2026 года ключевая ставка может резко снизиться и потом снова подняться. Говорить о снижении роста зарплат в промышленности преждевременно. Спрос на производственные кадры остается высоким", – отметил Никитин в беседе с "Газетой.ру".

По его словам, за последние три года доходы конструкторов, фрезеровщиков, шеф-инженеров и сервисных инженеров выросли в 1,5–2 раза. Кроме того, рост зарплат продолжится в ключевых отраслях, таких как промышленность и IT. В то же время в других сферах он будет более умеренным, подчеркнул депутат.

Данные Росстата говорят о том, что средняя номинальная зарплата в России в 2024 году составила 87 952 рубля в месяц до вычета налогов, что на 18,3% больше по сравнению с 2023 годом. Минэкономразвития прогнозирует, что в 2025 году этот показатель может вырасти до 102 728 рублей, что составит 16,8% увеличение по сравнению с 2024 годом.

К 2028 году среднемесячные номинальные зарплаты в России вырастут до 132 940 рублей, согласно прогнозу ведомства на 2026–2028 годы. В 2026 году они могут составить 114 420 рублей, а в 2027 году – 123 880 рублей.

Вместе с тем премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что рост реальных доходов россиян в 2024 году составил 8,4%, что является рекордным показателем. По его словам, уровень бедности в стране кардинально снижен.