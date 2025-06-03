Экономист Масленников: ключевую ставку могут снизить максимум до 20% в июне 2025 года

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Банк России на ближайшем заседании может снизить ключевую ставку до 20% либо сохранить ее на прежнем уровне в 21%. Таким мнением с Москвой 24 поделился экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

6 июня Банк России проведет очередное заседание по ключевой ставке. По мнению Масленникова, регулятору предстоит сложный выбор между двумя сценариями: оставить все как есть или немного понизить этот показатель.

"Последнее может произойти под влиянием правительства, которое допускает риски переохлаждения экономики. Однако регулятор вряд ли пойдет на сильное снижение – максимум до 20%, а это будет неощутимо", – отметил эксперт.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Снижать ключевую ставку до 19% сейчас явно рано. Обосновать это ЦБ может тем, что с 1 июня на 12,6% повысились тарифы на электроэнергию. Как показывает опыт, такие индексации всегда разгоняли инфляцию, а снижение ставки усилит этот процесс.

Также на инфляцию может повлиять возможная смена курса рубля с укрепления на ослабление.

"Это произойдет в случае затягивания мирного урегулирования конфликта с Украиной и ослабления спроса на наши энергоносители", – отметил Масленников.

С учетом этих факторов эксперт назвал высокой вероятность сохранения ключевой ставки на прежнем уровне. Как только у ЦБ появится уверенность, что риска инфляции нет, регулятор сразу начнет ее существенно снижать, заключил Масленников.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов спрогнозировал ослабление рубля летом 2025 года. По его мнению, курс доллара может вырасти выше 90 рублей, а евро – дойти до 100.

