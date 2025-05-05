Экономист Бадалов спрогнозировал доллар выше 90 рублей летом 2025 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара может вырасти выше 90 рублей, а евро – дойти до 100 летом 2025 года. Таким прогнозом с Москвой 24 поделился доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

По его мнению, к лету с высокой долей вероятности произойдет ослабление рубля.





Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН На курс больше всего влияет выручка экспортеров. Учитывая, что сейчас стоимость нефти снижается, вероятнее всего, рубль ослабнет. Ждать этого можно примерно к середине – концу лета, когда нынешние цены отразятся на экспортной выручке.

Многое будет зависеть и от ситуации с импортом на российском рынке: в настоящее время спрос на товары из-за рубежа сокращается в различных сегментах.

"Где-то роль играет высокая ключевая ставка, из-за которой потребители снижают активность, где-то – высокие тарифы, пошлины и сборы. Из-за них, например, стало невыгодно привозить зарубежные автомобили", – отметил Бадалов.





Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН Если спрос на импорт не вырастет и при этом сохранится как минимум на текущем уровне, серьезного ослабления курса рубля не будет. Возможно, доллар вернется к уровню около 90, или чуть больше – в пределах 100.

Что касается евро, обычно он дорожает вслед за американской валютой. Таким образом, если курс доллара будет около 90 рублей, евро составит примерно 100, считает экономист.

"Конечно, если не произойдет чего-то экстраординарного: например, тарифы Трампа доведут доллар до того, что по цене он приблизится к евро", – добавил Бадалов.

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