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25 апреля, 16:59

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Экономист Бархота назвал самый рискованный вид инвестиций

Экономист рассказал, какие виды инвестиций грозят потерей денег

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Инвестирование в венчурные компании – самый рискованный вид подобных сделок. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По его словам, венчурные компании часто маскируются под инвестиционные схемы и обещают доходность кратно выше той, которая есть на рынке акций, облигаций и вкладов.

"Если говорят о прибыли больше 35–40%, уже должно возникнуть подозрение", – отметил эксперт.

У таких организаций, как правило, нет лицензии и четкой информации, откуда появляются денежные потоки. То есть инвесторы зачастую не понимают, как работает схема бизнеса. Вложение средств в этих случаях – гарантия стопроцентной потери денег.
Андрей Бархота
эксперт банковского рынка

Также эксперт добавил, что довольно рискованно инвестировать в облигации и акции компаний второго (не входящих в число наиболее ликвидных) или даже третьего (с наименьшей капитализацией и минимальными объемами торгов по бумагам) эшелона.

"Сделок по ним может не быть годами. Плюс новость, например, о смене менеджмента в компании способна как обусловить быстрый взлет стоимости акций, так и обвалить их", – пояснил Андрей Бархота.

Ранее финансовый консультант Анна Тюрнева посоветовала давать детям карманные деньги. По ее словам, это инструмент воспитания финансовой ответственности, развития навыка принимать решения и планировать свои траты.

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Трошина Любовь

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