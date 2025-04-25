Экономист Бархота назвал самый рискованный вид инвестиций

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Инвестирование в венчурные компании – самый рискованный вид подобных сделок. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По его словам, венчурные компании часто маскируются под инвестиционные схемы и обещают доходность кратно выше той, которая есть на рынке акций, облигаций и вкладов.

"Если говорят о прибыли больше 35–40%, уже должно возникнуть подозрение", – отметил эксперт.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка У таких организаций, как правило, нет лицензии и четкой информации, откуда появляются денежные потоки. То есть инвесторы зачастую не понимают, как работает схема бизнеса. Вложение средств в этих случаях – гарантия стопроцентной потери денег.

Также эксперт добавил, что довольно рискованно инвестировать в облигации и акции компаний второго (не входящих в число наиболее ликвидных) или даже третьего (с наименьшей капитализацией и минимальными объемами торгов по бумагам) эшелона.

"Сделок по ним может не быть годами. Плюс новость, например, о смене менеджмента в компании способна как обусловить быстрый взлет стоимости акций, так и обвалить их", – пояснил Андрей Бархота.

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