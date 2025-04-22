Эксперт Тюрнева назвала простые способы развить финансовую грамотность у детей

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Карманные деньги развивают в детях навык принимать решения. Таким мнением с Москвой 24 поделилась финансовый консультант Анна Тюрнева.

Аналитики выяснили, что россияне дают детям на карманные расходы в среднем 620–1 320 рублей в неделю. При этом делают они это в основном безвозмездно либо сочетают с поощрением, сообщил РБК со ссылкой на исследование.

Тюрнева подчеркнула, что детям однозначно стоит давать свои деньги.

"Это не просто способ порадовать ребенка, а инструмент воспитания финансовой ответственности, развития навыка принимать решения, планировать и ошибаться. Без реального опыта обращения с деньгами финансовая грамотность остается лишь теорией", – отметила эксперт.



Анна Тюрнева финансовый консультант С пяти-шести лет можно начинать с символической суммы. Например, выдавать ребенку по 100–200 рублей. Тут самое главное – не размер, а регулярность. Это первый и важный шаг к пониманию, что деньги не бесконечны, поэтому их нужно распределять, а не тратить все в первый день.

В подростковом возрасте сумму можно увеличить, но при этом сразу обсуждать, на что она идет.

"К примеру, можно заранее проговорить, какую часть денег и на что нужно потратить. Например, на проезд и обеды в школе. А вот остатком дать ребенку возможность распорядиться на свое усмотрение. Это позволит ему быстрее понять, что деньги уходят не только на "хотелки", а существуют еще и обязательные статьи расходов", – пояснила Тюрнева.

В этом плане также очень полезно привлекать детей к совместному планированию семейного бюджета и объяснять им, откуда берутся деньги и за что приходится платить, добавила эксперт.



Анна Тюрнева финансовый консультант Если ребенок мечтает накопить на какую-то дорогостоящую вещь, можно помочь ему организовать вклад под процент в банке и объяснить, как это работает. Тогда он узнает о выгодном способе достижения цели.

В целом же ребенок, который умеет планировать траты, откладывать на мечту и отличать "хочу" от "надо", готов к взрослой жизни лучше других, заключила Тюрнева.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал, как копить на будущее ребенка без потерь для бюджета. Он посоветовал завести привычку каждый месяц откладывать по 3–5 процентов от дохода и капитализировать запас с помощью процентов.