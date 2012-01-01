HR-эксперт Мурадян назвал главные плюсы трудоустройства для подростков

В России готовятся принять законопроект, расширяющий возможности по трудоустройству для подростков. В частности, парламентарии предлагают разрешить детям с 14 лет работать в выходные и праздничные дни. На каких условиях работодатели смогут привлекать несовершеннолетних и полезно ли это для самих подростков, разбиралась Москва 24.

Новые возможности

Работодателям могут разрешить нанимать детей с 14 лет в выходные. В настоящее время подростки (с разрешения родителей) могут официально заключать в этом возрасте договор на легкую работу без ущерба для учебы, но только в будни.

Теперь же нанимателям предлагается привлекать детей от 14 до 18 лет "в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой".

Необходимость поправок объясняется тем, что наиболее востребованная среди подростков подработка – например промоутерами, на фестивалях и форумах – имеет занятость именно в выходные дни.





из пояснительной записки к проекту закона В случае принятия данного законопроекта установленная трудовым законодательством сокращенная продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних сохраняется (статьи 92 и 94 ТК РФ). Для работников от 14 до 15 лет она составляет не более 4 часов в день, с 15 до 16 лет – не более 5 часов, в возрасте от 16 лет до 18 лет – не более 7 часов.

Прежней останется и общая продолжительность рабочей недели: для детей до 16 лет – максимум 24 часа, для подростков от 16 – не более 35 часов.

Только на пользу?

Официальное трудоустройство несовершеннолетних имеет ряд плюсов как для нанимателей, так и для самих детей. Такое мнение в беседе с Москвой 24 выразил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала "Амалко" Гарри Мурадян.

По словам специалиста, многие российские компании заинтересованы в найме несовершеннолетних и активно с ними взаимодействуют. Молодым сотрудникам, как правило, доверяют мелкую несложную работу, за которую не будут браться старшие коллеги. Кроме того, есть ряд крупных организаций, которые сами взращивают для себя кадры, объяснил эксперт.





Гарри Мурадян руководитель агентства по подбору и развитию персонала Есть и особенности. Например, в компании, которые официально трудоустраивают молодых сотрудников, зачастую приходят с внеочередными проверками контролирующие органы. Плюс с несовершеннолетнего не спросишь по полной за какое-нибудь нарушение или воровство, например. У него все равно будет ограниченная ответственность.

При этом, с точки зрения самих детей, ранний трудовой опыт поможет им лучше определиться с будущей профессией, уверен эксперт.

"Чем раньше подросток поймет, что какая-то работа не его, тем больше времени у него будет в запасе, чтобы посмотреть что-то еще, подготовиться, например, к другим предметам ОГЭ или ЕГЭ. Собственные карманные деньги и своевременная сепарация от родителей – тоже большие плюсы", – пояснил Мурадян.

При этом, если ребенок работать пока не хочет, заставлять его не стоит, заявила в беседе с Москвой 24 психолог Марина Гладышева. По ее словам, давление в этом возрасте может привести к нежеланию трудиться в будущем. Как следствие, во взрослой жизни человек может искать какие-то несложные источники дохода или пытаться выжить другими путями, в том числе незаконными, предупредила эксперт.





Марина Гладышева психолог В подростковой работе есть польза, но палку перегибать не нужно. В этом возрасте мы должны скорее направлять детей, выяснять их склонности и развивать их.

Специалист посоветовала родителям не пугаться детского нежелания начинать профессиональную деятельность и зарабатывать деньги. По словам Гладышевой, в подростковом возрасте другие задачи – учеба, секции, общение со сверстниками. Взрослые могут предложить трудоустройство просто как вариант новой деятельности. Но если ребенок ведет полную, активную жизнь, настаивать не стоит, заключила психолог.