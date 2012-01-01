Эксперт Мельников: права для водителей электросамокатов не введут в 2025 году

В России могут ввести права на управление электросамокатом. Предполагается, что это позволит снизить количество аварий. Когда это может произойти и решит ли мера проблему, разбиралась Москва 24.

Вопрос безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Следственный комитет внес в Госдуму предложения по обновлению транспортного законодательства. В числе инициатив – распространить понятие "водитель" на тех, кто использует электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил в своем телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В СК также намерены расширить термин "транспортное средство", включив туда СИМ. Плюс планируется классифицировать электросамокаты, электровелосипеды и другой транспорт:



с двигателем мощностью до 0,25 кВт – новой подкатегорией М1 (разрешено управлять гражданам от 16 и старше);

с двигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт – категорией "М" (мопеды);

с двигателем мощнее 4 кВт – категорией "А" (мотоциклы).

Володин подчеркнул, что эти меры обяжут водителей СИМ соблюдать правила дорожного движения. По его словам, из-за популярности такого транспорта вопрос безопасности стал особенно актуален.

"По данным МВД России, за 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 3 897 ДТП с СИМ, что на 47,2% больше к аналогичному периоду 2023 года", – подчеркнул председатель Госдумы.





Вячеслав Володин председатель Госдумы Погибли 44 человека, в том числе 6 несовершеннолетних. Ранения получили 4 052 человека, из которых 1 392 ребенка. 34,2% ДТП с СИМ зафиксировано на тротуарах и в пешеходных зонах.

Кроме того, Володин напомнил о результатах опросов, которые проводились в его телеграм-канале в сентябре 2023 года и июле 2024-го. Тогда 41% россиян выступили за ужесточение ПДД, а 54% поддержали полный запрет такого транспорта для передвижения по улицам.

Воплотить, но дополнить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аварии с участием электросамокатов происходят из-за неопытности водителей: многие из них не знают, как вести себя на дороге. Поэтому введение прав для СИМ защитит здоровье и жизни людей, заявил в разговоре с Москвой 24 председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов.

При этом, чтобы решить проблему окончательно, нужны дополнительные меры безопасности, считает эксперт. Например, освободить от СИМ тротуары и обустроить для них зоны спокойного движения на общих дорогах.

"Кроме того, электросамокаты не могут обеспечить экстренное торможение. Допустим, водителю нужно остановиться через 50 сантиметров, а он обычно едет метр. Поэтому следует менять допустимую скорость такого транспорта, чтобы сократить количество ДТП", – подчеркнул Соколов.





Владимир Соколов председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Есть национальный стандарт для электрических СИМ от 2022 года. По нему максимальная скорость электросамоката при въезде в пешеходную зону не должна превышать 8 километров в час. Тогда столкновение с прохожими с малой вероятностью приведет к летальному исходу. Этой нормы важно придерживаться.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Между тем гендиректор экспертного центра "Движение без опасности", член общественного совета при Минтрансе РФ Вадим Мельников рассказал Москве 24, что сейчас говорить о кардинальных изменениях правил управления СИМ преждевременно.

"Этого точно не произойдет быстро, в нынешнем сезоне. Реализовать подобную меру на практике, на федеральном уровне сложно, поэтому речь идет о долгосрочной перспективе", – сказал эксперт.





Вадим Мельников гендиректор экспертного центра "Движение без опасности", член общественного совета при Минтрансе РФ Чтобы все запустить, потребуется создать программу подготовки водителей, утвердить порядок проведения экзаменов на получение прав в Госавтоинспекции. К тому же электросамокатов очень много, и часть из них находится в частных руках. Как заставить владельцев зарегистрировать свои СИМ – большой вопрос.

В целом же снизить количество аварий получится, если усилить госконтроль за СИМ, отметил Мельников. Примером успешного решения специалист назвал запущенную недавно в столице систему верификации через Mos ID.

