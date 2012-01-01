Эксперт Мельников: права для водителей электросамокатов не введут в 2025 году

В России могут ввести права на управление электросамокатом. Предполагается, что это позволит снизить количество аварий. Когда это может произойти и решит ли мера проблему, разбиралась Москва 24.
Вопрос безопасности
Следственный комитет внес в Госдуму предложения по обновлению транспортного законодательства. В числе инициатив – распространить понятие "водитель" на тех, кто использует электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил в своем телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В СК также намерены расширить термин "транспортное средство", включив туда СИМ. Плюс планируется классифицировать электросамокаты, электровелосипеды и другой транспорт:
- с двигателем мощностью до 0,25 кВт – новой подкатегорией М1 (разрешено управлять гражданам от 16 и старше);
- с двигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт – категорией "М" (мопеды);
- с двигателем мощнее 4 кВт – категорией "А" (мотоциклы).
Володин подчеркнул, что эти меры обяжут водителей СИМ соблюдать правила дорожного движения. По его словам, из-за популярности такого транспорта вопрос безопасности стал особенно актуален.
"По данным МВД России, за 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 3 897 ДТП с СИМ, что на 47,2% больше к аналогичному периоду 2023 года", – подчеркнул председатель Госдумы.
Кроме того, Володин напомнил о результатах опросов, которые проводились в его телеграм-канале в сентябре 2023 года и июле 2024-го. Тогда 41% россиян выступили за ужесточение ПДД, а 54% поддержали полный запрет такого транспорта для передвижения по улицам.
Воплотить, но дополнить
Аварии с участием электросамокатов происходят из-за неопытности водителей: многие из них не знают, как вести себя на дороге. Поэтому введение прав для СИМ защитит здоровье и жизни людей, заявил в разговоре с Москвой 24 председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов.
При этом, чтобы решить проблему окончательно, нужны дополнительные меры безопасности, считает эксперт. Например, освободить от СИМ тротуары и обустроить для них зоны спокойного движения на общих дорогах.
"Кроме того, электросамокаты не могут обеспечить экстренное торможение. Допустим, водителю нужно остановиться через 50 сантиметров, а он обычно едет метр. Поэтому следует менять допустимую скорость такого транспорта, чтобы сократить количество ДТП", – подчеркнул Соколов.
Между тем гендиректор экспертного центра "Движение без опасности", член общественного совета при Минтрансе РФ Вадим Мельников рассказал Москве 24, что сейчас говорить о кардинальных изменениях правил управления СИМ преждевременно.
"Этого точно не произойдет быстро, в нынешнем сезоне. Реализовать подобную меру на практике, на федеральном уровне сложно, поэтому речь идет о долгосрочной перспективе", – сказал эксперт.
В целом же снизить количество аварий получится, если усилить госконтроль за СИМ, отметил Мельников. Примером успешного решения специалист назвал запущенную недавно в столице систему верификации через Mos ID.