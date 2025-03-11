Минтранс предложил запретить требовать от пешехода пропустить СИМ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минтранс России подготовил поправки к правилам дорожного движения (ПДД), по которым пользователь средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе самокатов, начнет квалифицироваться как водитель транспортного средства, которому будет запрещено требовать от пешеходов пропустить его, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Кроме того, поправки устанавливают более четкое разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом.

"Предлагается ограничить скорость движения СИМ до 10 километров в час при сближении с пешеходами. Кроме того, более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий), что обеспечит безопасность для таких участников дорожного движения", – говорится в сообщении.

В Москве намерены вернуться к обсуждению вопроса о снижении скорости электросамокатов до 10 километров в час в конце марта. Как подчеркнул председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, этот вопрос станет крайне актуальным в связи с наступлением сезона проката. Инициатива позволит сократить число аварий с их участием, считает он.

С 1 марта в России начал действовать новый ГОСТ на электровелосипеды. Производители обязаны ограничить максимальную скорость устройств до 25 километров в час, а также внедрить функцию автоматического снижения скорости в специальных зонах.

