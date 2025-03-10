Сенатор Шейкин предлагает ограничить аудиосигналы у электросамокатчиков и велосипедистов

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Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин предложил запретить пользователям электросамокатов и велосипедов использовать звуковые сигналы, за исключением случаев предотвращения ДТП, а также ограничить их скорость до 10 километров в час при обгоне пешеходов, передает ТАСС.

Шейкин отметил, что нередко пользователи электросамокатов и велосипедов сигналят пешеходам, требуя уступить дорогу, что создает стрессовые и конфликтные ситуации. Политик также подчеркнул, что сейчас электросамокаты и велосипеды часто маневрируют на высокой скорости между пешеходами на тротуарах, в парках и других общественных местах, что создает опасность для детей, пожилых людей и маломобильных граждан.

Ранее сообщалось, что владельцев самокатов в РФ могут обязать сдавать экзамены по ПДД. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он обратил внимание, что все больше людей теперь используют для перемещения по городу самокаты и другие средства индивидуальной мобильности, однако в настоящее время их призвать к ответственности сложно.

Кроме того, в РФ могут запретить передвижение на электросамокатах по тротуарам в 2031 году. Для реализации этого проекта местные власти должны в течение семи лет организовать необходимую инфраструктуру для движения самокатов по городу.