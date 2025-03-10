Мосгордума обсудит снижение скорости электросамокатов до 10 км/ч

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В Москве намерены вернуться к обсуждению вопроса о снижении скорости электросамокатов до 10 километров в час в конце марта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Как подчеркнул депутат, вопрос снижения скорости электросамокатов скоро станет крайне актуальным в связи с наступлением сезона проката. Инициатива позволит сократить число аварий с их участием, считает он.

Шапошников напомнил, что Мосгордума еще в 2017 году обратила внимание на необходимость правового регулирования использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Предложения нашли отражение в обновленной редакции ПДД, вступившей в силу 2023 году. Речь идет о закреплении понятия СИМ, ограничении их максимальной скорости до 25 километров в час и массы до 35 килограммов при движении по тротуару, уточнил председатель Мосгордумы.

Ранее эксперты в ходе круглого стола, прошедшего в Общественной палате России, предложили ограничить передвижение курьерских электровелосипедов, включая запрет на езду по тротуарам. Из данных МВД следует, что 42,9% происшествий на электровелосипедах приходятся на ДТП с доставщиками.

С 1 марта в России начал действовать новый ГОСТ на электровелосипеды. Производители будут обязаны ограничить максимальную скорость устройств до 25 километров в час, а также внедрить функцию автоматического снижения скорости в специальных зонах.