В России введут новый ГОСТ на электровелосипеды

С 1 марта в России начнет действовать новый ГОСТ на электровелосипеды. Производители будут обязаны ограничить максимальную скорость устройств до 25 км/ч, а также внедрить функцию автоматического снижения скорости в специальных зонах.

Для сертификации электровелосипеды должны быть оснащены двумя независимыми тормозами. Это требование распространяется как на устройства, производимые в России, так и на импортируемые из-за рубежа.

Как сообщили в Росстандарте, новый ГОСТ впервые вводится для электровелосипедов и поможет четко разграничить их с мопедами. Ранее подобный стандарт уже был утвержден для электросамокатов.