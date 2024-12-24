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24 декабря, 07:45

Транспорт

В России введут новый ГОСТ на электровелосипеды

В России введут новый ГОСТ на электровелосипеды

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С 1 марта в России начнет действовать новый ГОСТ на электровелосипеды. Производители будут обязаны ограничить максимальную скорость устройств до 25 км/ч, а также внедрить функцию автоматического снижения скорости в специальных зонах.

Для сертификации электровелосипеды должны быть оснащены двумя независимыми тормозами. Это требование распространяется как на устройства, производимые в России, так и на импортируемые из-за рубежа.

Как сообщили в Росстандарте, новый ГОСТ впервые вводится для электровелосипедов и поможет четко разграничить их с мопедами. Ранее подобный стандарт уже был утвержден для электросамокатов.

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