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Новости

23 декабря, 14:15

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Собянин обсудил с Лукашенко развитие двустороннего сотрудничества

Собянин обсудил с Лукашенко развитие двустороннего сотрудничества

Сергей Собянин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

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Сергей Собянин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, насколько успешно российская столица сотрудничает с соседней страной.

В перспективе товарооборот Москвы и Белоруссии может вырасти до 7 миллиардов долларов. Еще одной важной темой стал проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Минск и Брест. Благодаря ей столицы двух стран свяжет путь длительностью всего в 3 часа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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