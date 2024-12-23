Собянин обсудил с Лукашенко развитие двустороннего сотрудничества

Сергей Собянин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, насколько успешно российская столица сотрудничает с соседней страной.

В перспективе товарооборот Москвы и Белоруссии может вырасти до 7 миллиардов долларов. Еще одной важной темой стал проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Минск и Брест. Благодаря ей столицы двух стран свяжет путь длительностью всего в 3 часа.

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