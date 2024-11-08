"Безопасный город": вьетнамки пытались незаконно ввезти в Россию вино на 2 млн рублей

Сотрудники таможни изъяли из багажа гражданок Вьетнама 16 бутылок красного сухого вина, на которое у них не было документов. Суммарная стоимость алкоголя оказалась близка к 2 миллионам рублей. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево

В связи со случившимся было возбуждено административное дело по статье "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров". Иностранкам грозит штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товара.

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