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06 ноября, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": злоумышленник украл деньги у посетителя кафе на Таганской площади

"Безопасный город": злоумышленник украл деньги у посетителя кафе на Таганской площади

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В кафе на Таганской площади злоумышленник украл крупную сумму у посетителя, а после оказался в следственном изоляторе. На записи видно, как вор зашел в заведение, сел за столик, но вместо того, чтобы изучать меню, начал обыскивать карманы куртки другого гостя. Чтобы сделать это, он набросил на руки пальто.

Обнаружив деньги, он присвоил их и ушел. Его быстро задержали и возбудили уголовное дело. Суд принял решение об аресте злоумышленника. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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