"Безопасный город": злоумышленник украл деньги у посетителя кафе на Таганской площади

В кафе на Таганской площади злоумышленник украл крупную сумму у посетителя, а после оказался в следственном изоляторе. На записи видно, как вор зашел в заведение, сел за столик, но вместо того, чтобы изучать меню, начал обыскивать карманы куртки другого гостя. Чтобы сделать это, он набросил на руки пальто.

Обнаружив деньги, он присвоил их и ушел. Его быстро задержали и возбудили уголовное дело. Суд принял решение об аресте злоумышленника. Подробнее – в программе "Безопасный город".