Новости регионов: три человека погибли в результате аварии в Дагестане

В Дагестане произошла смертельная авария. Все случилось на трассе "Кавказ". Один из водителей выехал на встречку и столкнулся с "Волгой". В результате ДТП водители обоих легковушек и пассажир погибли на месте

В Тюмени один из покупателей шесть дней приходил в магазин и выносил банки с красной икрой, не заплатив за них. Пропажу обнаружили во время ревизии. Личность вора установили благодаря камерам видеонаблюдения, расположенным в торговом зале. Задержанный все всем признался. По его словам, всю икру он съел сам. Сумма ущерба составила 38 000 рублей.

В Санкт-Петербурге на воду спустили самый мощный в мире атомный ледокол "Чукотка". Команду по видеосвязи дал Владимир Путин. Торжественная церемония прошла на Балтийском заводе. Новое судно обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. И повлияет на развитие всей Арктики.

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