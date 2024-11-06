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Новости

06 ноября, 19:30

Происшествия

Новости регионов: три человека погибли в результате аварии в Дагестане

Новости регионов: три человека погибли в результате аварии в Дагестане

Неизвестные забросали припаркованные автомобили картофелем в ЖК под Щербинкой

В жилом доме в центре Москвы загорелись межэтажные перекрытия

Новости регионов: водитель такси пострадал в ДТП в Серпухове

Пожар произошел в доме на 3-й Тверской-Ямской улице

Пожар произошел в здании в центре Москвы

Дептранс сообщил о перекрытии движения в центре Москвы из-за пожара

Дети повредили машины в ЖК "Алхимово" под Щербинкой

Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы

Судебный пристав из Москвы инсценировал свою смерть в Турции

В Дагестане произошла смертельная авария. Все случилось на трассе "Кавказ". Один из водителей выехал на встречку и столкнулся с "Волгой". В результате ДТП водители обоих легковушек и пассажир погибли на месте

В Тюмени один из покупателей шесть дней приходил в магазин и выносил банки с красной икрой, не заплатив за них. Пропажу обнаружили во время ревизии. Личность вора установили благодаря камерам видеонаблюдения, расположенным в торговом зале. Задержанный все всем признался. По его словам, всю икру он съел сам. Сумма ущерба составила 38 000 рублей.

В Санкт-Петербурге на воду спустили самый мощный в мире атомный ледокол "Чукотка". Команду по видеосвязи дал Владимир Путин. Торжественная церемония прошла на Балтийском заводе. Новое судно обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. И повлияет на развитие всей Арктики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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