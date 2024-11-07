Cruclab: застрявшим на круизном лайнере в Японии компенсируют возвратные билеты

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Российским туристам, застрявшим на круизном лайнере Spectrum of The Seas в японском порту Йокогама, полностью компенсируют возвратные билеты. Об этом Москве 24 рассказал коммерческий директор туристического агентства Cruclab Михаил Алексеев.

По его словам, 7 ноября компания пыталась согласовать высадку туристов, чтобы они могли покинуть Японию через аэропорт в Токио и вернуться в Шанхай, таким образом, успевая к вылету в Россию по своим обратным билетам. Однако переговоры не увенчались успехом.

"Мы еще пытаемся, но, судя по всему, этот вариант не пройдет", – отметил директор турагентства.

Алексеев подчеркнул, что в связи с этим агентство совместно с туристической компанией приняли решение компенсировать понесенные клиентами потери. Кроме того, Cruclab возьмет на себя оплату гостиницы на 1–2 дня в Шанхае при необходимости.

На данный момент все туристы обеспечены проживанием, питанием, а также для них полностью сохранена программа круиза. Россияне прибудут в Шанхай 11 ноября, добавил представитель турагентства.

Утром 7 ноября стало известно, что порядка 600 россиян застряли на сломанном круизном лайнере в Японии. По изначальному плану круиза судно должно было прибыть в конечную точку маршрута Шанхай 9 ноября, однако из-за поломки лайнер так и не смог покинуть порт.

Одна из пассажирок лайнера Елена Левина рассказала, что туристы хотели самостоятельно решить проблему: забронировать билеты и улететь из Токио в Шанхай, чтобы не зависеть от сломанного судна. Однако японские представители не пошли навстречу и заперли всех путешественников на лайнере, не возвращая им билеты.

Комментируя произошедшее, круизная компания Royal Caribbean International пообещала клиентам полный возврат стоимости путешествия, включая налоги и сборы, в течение 14 рабочих дней. Кроме того, клиенты получат скидку в размере 50% на любой будущий круиз в течение года.

Позже к решению проблемы подключилось российское посольство в Японии. Ведомство начало оказывать соотечественникам необходимую помощь. Также консульство связалось с японской иммиграционной службой, которая выразила готовность оказать содействие по выезду россиян из страны при условии прямого обращения американской компании Royal Caribbean, которой принадлежит лайнер.