Посольство РФ в Японии оказывает помощь россиянам, застрявшим на круизном лайнере

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Посольство РФ в Японии оказывает помощь россиянам, застрявшим на борту круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Йокогамы. Об этом ведомство заявило в своем телеграм-канале.

По данным туроператора, на борту находятся 538 российских граждан.

"Оказываем соотечественникам необходимую помощь, включая консульскую поддержку и консультационно-информационное сопровождение", – говорится в заявлении диппредставительства.

В посольстве уточнили, что оперативно связались с иммиграционной службой Японии. Там выразили готовность оказать содействие по выезду россиян из страны при условии прямого обращения американской компании Royal Caribbean, которой принадлежит лайнер.

Соответствующая информация была доведена до находящихся на борту граждан РФ. Посольство держит ситуацию на контроле. По последним данным, в консульский отдел обратились порядка 50 россиян.

В свою очередь, президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил в беседе с радио КП, что те граждане, кто поехал с туроператором, могут рассчитывать на поддержку со стороны компаний.

"А если поехали сами, то и спасать себя придется самим. Туристы не могут оттуда сами выбраться – нужно ждать починки лайнера или эвакуации. Мне кажется, что в итоге туристов эвакуируют с помощью вертолетов. Угрозы жизни людей нет, но, конечно, это потраченное время", – сказал Голов.

По словам эксперта, стоимость такого круиза составляет 1,5–2 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что около 600 застрявших на лайнере россиян не могут вернуть свои паспорта после их изъятия.

По словам одной из туристок Елены Левиной, судно должно было прибыть в Шанхай 9 ноября, но из-за поломки время прибытия сдвинуто на 11-е число. Из-за этого у россиян сгорают как билеты из Китая в Россию, которые являются невозвратными, так и сама китайская виза.