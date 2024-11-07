Юрист по туризму Шалоносов рассказал, что делать застрявшим на лайнере в Японии россиянам

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Застрявшим на лайнере в Японии россиянам в первую очередь необходимо написать претензию в адрес капитана судна, рассказал Москве 24 юрист по туризму Эдуард Шалоносов.

По словам адвоката, претензия должна быть написана на русском языке и переведена на английский.

"Там будет специальная служба на мостике, отдать ей (претензию. – Прим. ред.) под отметку, у японцев будет вместо печати именной штамп – это подпись, что претензия принята", – добавил Шалоносов.

Далее следует написать заявление о возмещении стоимости тура в адрес туроператора, поскольку подобные круизные поездки бронируются только через него. Адвокат подчеркнул, что за все проблемы безопасности, независимо от того, что произошло, отвечает туроператор.

По его словам, с туроператора можно взыскать стоимость нового и потерянного авиабилетов, а также стоимость рабочего дня, убытки за невыход на работу и моральную компенсацию.

"Все это делается через суд. Туроператор никогда не будет это делать самостоятельно", – заключил юрист.

Ранее стало известно, что около 600 застрявших россиян на круизном лайнере Spectrum of The Seas в японском порту Йокогама недалеко от Токио не могут вернуть свои паспорта после их изъятия.

По словам одной из туристок Елены Левиной, судно должно было прибыть в Шанхай 9 ноября, но из-за поломки время прибытия сдвинуто на 11-е число. Из-за этого у россиян сгорают как билеты из Китая в Россию, которые являются невозвратными, так и сама китайская виза.