Airbus A321 рейсом Москва – Анталья вернулся в Шереметьево из-за неисправности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Airbus A321 рейсом Москва – Анталья вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности, сообщает РИА Новости.

По данным авиационных служб, борт совершил благополучную посадку в 11:44 после срабатывания датчика неисправности.

В свою очередь, в телеграм-канале "Аэрофлота" заявили, что посадка воздушного судна рейса SU2146 Москва – Анталья была выполнена в штатном режиме и не являлась аварийной.

Согласно правилам обеспечения безопасности полетов командир самолета решил вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания индикации давления в кабине. После посадки борт самостоятельно зарулил на место стоянки.

По данным "Аэрофлота", для сокращения времени ожидания вылета было решено выполнять рейс на резервном самолете. Кроме того, для севшего самолета потребовался дополнительный технический осмотр.

Ранее самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Москва – Владикавказ, внепланово вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала сработавшая индикация неисправности одной из систем. СМИ писали, что борт кружил в небе около часа и только после этого вернулся в авиагавань.