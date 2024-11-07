Застрявшая на круизном лайнере в Японии россиянка заявила, что у туристов изъяли паспорта

Фото: Москва 24

Около 600 застрявших россиян на круизном лайнере Spectrum of The Seas в японском порту Йокогама недалеко от Токио не могут вернуть свои паспорта после их изъятия. Об этом Москве 24 рассказала туристка Елена Левина.

По ее словам, все пассажиры отдали свои удостоверяющие личность документы при заходе на борт.

"Это нормальная круизная практика, когда у вас транзитные визы", – заявила она.

По ее данным, изначально судно должно было прибыть в Шанхай 9 ноября, но из-за поломки время прибытия сдвинуто на 11-е число. Из-за этого у россиян сгорают как билеты из Китая в Россию, которые, как уточнила женщина, являются невозвратными, так и сама китайская виза.

Туристы хотели самостоятельно решить проблему: забронировать билеты и улететь из Токио в Шанхай, чтобы не зависеть от сломанного лайнера. Причем у всех до 00:00 8 ноября действует транзитная японская виза, поделилась женщина.

Однако, как подчеркнула Левина, на уступки иностранные представители не идут. Россиянам не возвращают паспорта и не выпускают с лайнера. Якобы судно продолжит свой маршрут после починки.

"Все двери заблокированы. В порту как будто бы никого нет. И, соответственно, мы без паспортов на закрытом лайнере", – указала Левина.

Комментируя произошедшее, круизная компания Royal Caribbean International пообещала клиентам полный возврат стоимости путешествия, включая налоги и сборы, в течение 14 рабочих дней. Кроме того, клиенты получат скидку в размере 50% на любой будущий круиз в течение года.

Организация также гарантировала автоматическое возмещение стоимости билета при его покупке через их систему. В случае приобретения билета иным способом компания обязалась компенсировать расходы в размере 200 долларов на внутренние рейсы и 400 долларов на международные перелеты.