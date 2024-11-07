Более 500 россиян застряли на сломанном круизном лайнере в Японии

Фото: cruisestime.ru

Около 500–600 россиян застряли на круизном лайнере "Спектр морей", который сломался в порту Японии Йокогама, передает РБК со ссылкой на пассажиров лайнера.

По плану круиза, судно должно было прибыть в конечную точку маршрута Шанхай 9 ноября, однако из-за технической неисправности лайнер так и не смог покинуть порт.

Одна из пассажирок отметила, что ориентировочное время прибытия сменилось на 11 ноября, однако у россиян сгорают билеты на родину.

"Решить вопрос можно было бы, если власти Японии разрешили бы россиянам проследовать в аэропорт Токио в период до 10:00 местного времени 8 ноября", – отметила она, объяснив предложение тем, что у соотечественников был бы шанс купить билеты до Шанхая и успеть на свои первоначальные рейсы.

В свою очередь, круизная компания Royal Caribbean International сообщила клиентам о полном возврате стоимости путешествия, включая налоги и сборы, в течение 14 рабочих дней.

Информацию о возврате средств в социальных сетях опубликовал блог тура Cruise The World. Кроме того, в сообщении было указано, что клиенты получат скидку в размере 50% на любой будущий круиз в течение года.

Организация также гарантировала автоматическое возмещение стоимости билета в случае его покупки через их систему. В случае приобретения билета иным способом компания обязалась компенсировать расходы в размере 200 долларов на внутренние рейсы и 400 долларов на международные перелеты.

Еще несколько пассажиров пожаловались, что билеты из Шанхая в Москву в другие даты очень дорогие, вследствие чего многие россияне теряют финансы. Между тем на форуме Reddit в треде о путешествиях на лайнере компании появилось сообщение о том, что на судне вышли из строя два двигателя, однако оно продолжает функционировать нормально.

Ранее самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Москва – Владикавказ, внепланово вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала сработавшая индикация неисправности одной из систем. СМИ писали, что борт кружил в небе около часа и только после этого вернулся в авиагавань.