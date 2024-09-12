В Екатеринбурге таможенники задержали пассажирку с 10 кг материалов для наращивания ресниц

Фото: customs.gov.ru

В Екатеринбурге сотрудники таможни аэропорта Кольцово задержали россиянку, которая пыталась вывезти из страны десять килограммов материалов для наращивания ресниц. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

У 29-летней россиянки, которая следовала на рейс в Баку, обнаружили три лампы для мастеров наращивания ресниц, 300 медицинских шапочек, десять бутылок клея для ресниц, а также шесть упаковок патчей для глаз.

Задержанная объяснила таможенникам, что в Екатеринбурге у нее своя студия наращивания ресниц, а товары она везла коллеге в Баку. Пассажирка не знала о том, что через "зеленый" коридор разрешено вывозить только личные вещи. Обнаруженные материалы изъяли, теперь россиянке грозит ответственность и штраф.

Ранее таможенники задержали жителя Приморья, который хотел контрабандой ввезти на территорию России драгоценности из КНР на 8 миллионов рублей. Среди контрабанды было обнаружено восемь ювелирных изделий, которые он планировал продать в РФ.