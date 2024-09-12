Пассажиры рейса из Армении пытались незаконно ввезти в Россию сигареты на 1,5 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Таможенники в аэропорту Внуково задержали двух пассажиров рейса из Армении. Мужчины пытались ввезти в спортивных сумках сигареты без акцизных марок стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС России).

"Пассажиры проследовали на "зеленый" коридор и заявили таможенникам, что перемещают личные вещи. В ходе досмотра инспекторы обнаружили 2,5 тысячи пачек сигарет армянского производства без акцизных марок РФ", – говорится в сообщении.

Мужчины заключены под стражу. Против них возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов"). Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее российские таможенники обнаружили тысячи живых муравьев в посылках из Таиланда. Насекомых нашли во время сканирования коробок с детскими игрушками и печеньем. Все муравьи были возвращены отправителям.