Таможенники обнаружили зубы кашалота у гражданина Китая

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Таможенники в Шереметьево обнаружили зубы кашалота у гражданина Китая, сообщается в телеграм-канале ФТС России.

53-летний мужчина собирался вылететь в Пекин. Его остановили на "зеленом" коридоре, чтобы проверить багаж. Там инспекторы обнаружили 13 целых зубов редкого млекопитающего и 58 фрагментов.

По словам нарушителя, он купил дериваты родственникам в качестве сувениров. При этом разрешительные документы у него отсутствовали.

Специалисты Государственного Дарвиновского музея установили, что резцы принадлежат зубатому киту, включенному в Международную красную книгу, и представляют собой культурную ценность.

Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее таможенники аэропорта Шереметьево пресекли контрабанду лома золота в Иран на 5 миллионов рублей. Сотрудники остановили мужчину на "зеленом" коридоре аэропорта. В его чемодане обнаружили зип-пакеты, в которых находились металлические пластины и гранулы, зубные коронки, части ювелирных украшений и предметы, напоминающие монеты.

До этого таможенники Амурской области задержали гражданку Китая, которая пыталась вывезти из России шесть килограммов бивней мамонта. На личном досмотре инспекторы изъяли 537 брусков цвета слоновой кости, которые женщина примотала к ногам с помощью скотча.

