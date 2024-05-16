Китаянка пыталась вывезти из России 6 кг бивней мамонта под юбкой

Фото: customs.gov.ru

Таможенники Амурской области задержали на пункте пропуска в Благовещенске гражданку Китая, которая пыталась вывезти из России шесть килограммов бивней мамонта, спрятав их под объемной юбкой, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС) РФ.

На личном досмотре инспекторы изъяли 537 брусков цвета слоновой кости. Женщина примотала их к ногам с помощью скотча. Во время устного опроса она заметно нервничала, чем привлекла внимание таможенников, отметили в материале.

Иностранка призналась, что планировала изготавливать из уникального материала фигурки на продажу. Для соблюдения законодательства РФ она должна была согласовать провоз подобного сырья, оформив декларацию и предоставив заключение Росприроднадзора и Минкультуры.

В отношении нарушительницы составили административный протокол по статье "Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников". Ей грозит штраф в размере трехкратной стоимости товара. Заготовки из бивней мамонта у китаянки конфисковали, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двух котят породы африканский сервал попытались вывезти с территории РФ. В Росприроднадзоре рассказали, что их хотели продать на черном рынке. Двухмесячных животных нашли сотрудники ФТС. Состояние котят удовлетворительное, однако были зафиксированы незначительные признаки истощения.