Турист пытался ввезти 22 незадекларированных смартфона в РФ

Фото: customs.gov.ru

Бурятские таможенники обнаружили 22 смартфона компаний Apple и Samsung под одеждой туриста. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы России.

По данным ФТС, гражданин Монголии пытался провезти гаджеты через пункт пропуска Кяхта на автомобиле. Инспекторы обратили внимание на куртку мужчины, которая неестественно сидела на нем. Во время досмотра они обнаружили б/у технику на его талии и в карманах верхней одежды.

Мужчина заявил, что едет из Улан-Батора в Иркутск в туристических целях, а смартфоны везет для знакомых. Общая стоимость гаджетов оценивается в 850 тысяч рублей, эту партию признали коммерческой.

По данному факту возбудили дело за сокрытие товара от таможенного контроля. По решению суда мобильные устройства конфисковали и обратили в собственность РФ, говорится в публикации.

Ранее таможенники в аэропорту Домодедово обнаружили две пары наручных швейцарских часов за шесть миллионов рублей в багаже гражданина Китая. Ему грозит уголовная ответственность за контрабанду ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров.

До этого прилетевший из Кувейта россиянин пытался пронести незадекларированные 100 тысяч долларов через "зеленый" коридор в Домодедово. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.

Таможенники нашли у иностранца швейцарские часы за 6 млн рублей в аэропорту Домодедово