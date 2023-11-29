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29 ноября, 17:22

Происшествия

Фуру с 15 двигателями для БМП без документов остановили по пути из РФ в Казахстан

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Фуру с 15 двигателями для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2 без документов остановили по пути из России в Казахстан. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Мобильная группа Саратовской таможни задержала в пункте пропуска "Озинки" фуру, перевозившую 15 дизельных двигателей для боевых машин (БМП-1, БМП-2) без разрешительных документов. Большегруз следовал в Казахстан", – говорится в сообщении.

Общая сумма груза составила 25,5 миллиона рублей. Экспертиза установила, что моторы применяются исключительно для военной техники.

В отношении фирмы-отправителя возбудили уголовное дело. Ей грозит конфискация товаров и штраф.

Ранее сотрудники ФТС задержали гражданку Китая при попытке незаконного вывоза драгоценных металлов с территории Благовещенска. Женщина спрятала слитки в нижнем белье. Таможенники выявили ее после срабатывания рамки металлодетектора.

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