Таможенники обнаружили швейцарские часы за 6 млн рублей в рюкзаке иностранца

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Таможенники обнаружили две пары наручных швейцарских часов за шесть миллионов рублей в багаже гражданина Китая. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Отмечается, что 41-летний мужчина прилетел из ОАЭ и пытался ввезти часы Jaeger-LeCoultre в фирменных упаковках в РФ, не внеся их в декларацию. Нарушитель проходил таможню в Домодедово по "зеленому" коридору, его рюкзак досмотрели в ходе выборочного контроля.

Мужчина отметил, что не говорит на русском языке и не знаком с таможенными правилами. По его данным, часы из белого золота, украшенные бриллиантами, он приобрел для личного пользования.

Теперь ему грозит уголовная ответственность за контрабанду ювелирных изделий из драгметаллов, которые относятся к перечню стратегически важных товаров.

Ранее таможенники Домодедово пресекли попытку вывоза в США трехмесячного котенка сервала, находящегося под угрозой исчезновения. Экзотического хищника пытался вывезти в Нью-Йорк транзитом через Турцию американский гражданин.

До этого в Домодедово пресекли попытку ввоза в Россию золотых часов за семь миллионов рублей. Часы из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов обнаружили у 52-летней женщины. Она прилетела в Москву из Дубая.

"Московский патруль": во Внуково пресекли контрабанду американских кроссовок