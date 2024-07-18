Таможенники в Шереметьево пресекли контрабанду лома золота в Иран на 5 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Таможенники аэропорта Шереметьево пресекли контрабанду лома золота в Иран на 5 миллионов рублей, рассказали в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.

Сотрудники остановили мужчину на "зеленом" коридоре аэропорта. При осмотре его чемодана инспекторы обнаружили зип-пакеты, в которых находились металлические пластины и гранулы, зубные коронки, части ювелирных украшений и предметы, напоминающие монеты.

По словам самого мужчины, товар в России приобрел его друг и попросил привезти в Иран. О стоимости изделий и правилах их вывоза он не знал.

Проведенная экспертиза установила, что предметы выполнены из сплавов золота 583, 585, 750, 900, 999-й пробы. Возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Ранее сотрудники таможни пресекли ввоз около тонны веществ для создания наркотиков. Злоумышленники планировали ввести нелегальный товар из Центральной Азии. По факту контрабанды было возбуждено уголовное дело.