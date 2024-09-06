Двух краснокнижных соколов-кречетов оставили граждане Саудовской Аравии на таможне

Фото: https://customs.gov.ru/

Мужчины из Саудовской Аравии оставили на Шереметьевской таможне двух редких соколов-кречетов, которые входят в Красную книгу. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) в телеграм-канале.

Иностранцы прибыли в Россию из Катара с двумя клетками, в которых находились взрослые соколы. По их словам, краснокнижных птиц они привезли для участия в Международном форуме "День сокола". Правда, они не смогли предъявить таможенникам разрешительные документы на них. Мужчины ушли оформлять необходимые документы, оставив соколов-кречетов на Шереметьевской таможне, однако спустя время так и не вернулись.

В ФТС рассказали, что сотрудники таможни заботились о краснокнижных птицах четыре дня, а затем их передали сотрудникам авиакомпании для отправки домой.

Ранее таможенники обнаружили тысячи живых муравьев в посылках из Таиланда. Сотрудниками таможни был найден 171 инкубатор с различными видами насекомых, среди которых были муравей-капканчик, муравей-фуражир и тропические древоточцы. Все муравьи были возвращены отправителям.