Таможенники обнаружили тысячи живых муравьев в посылках из Таиланда

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Таможенники обнаружили живых муравьев в двух посылках из Таиланда, адресованных в Москву. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

Как было указано в декларации, инспекторам удалось обнаружить муравьев во время сканирования коробок с детскими игрушками и печеньем. Насекомых запечатали в пробирки вместе с питательным раствором. Всего сотрудники таможенной службы нашли 171 инкубатор с различными видами, среди которых были муравей-капканчик, муравей-фуражир и тропические древоточцы.

Таможенники приняли решение об отказе в выпуске, все муравьи были возвращены отправителям, а в отношении нарушителей могут быть возбуждены дела об административном правонарушении за несоблюдение запретов и ограничений, связанных с международными почтовыми отправлениями.

Ранее сотрудники таможни обнаружили контрабандные драгоценности из КНР на 8 миллионов рублей. Контрабанду нашли у жителя Приморья и его попутчицы, которая ничего не знала о перевозимом грузе.

На мужчину завели уголовное дело. Его могут отправить в колонию на срок до пяти лет и обязать выплатить штраф до миллиона рублей.