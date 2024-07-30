Мужчина пытался вывезти в Египет 11 бивней краснокнижного моржа

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Таможенники аэропорта Домодедово задержали 48-летнего пассажира, который пытался провезти в Египет бивни краснокнижного моржа. Об этом рассказали в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.

В багаже у мужчины инспекторы обнаружили 11 бивней. Дериваты направили на экспертизу, которая показала, что полуметровые резцы являются клыками атлантического моржа. Животное занесено в Красную книгу России и является культурной ценностью.

Сам мужчина пояснил, что клыки он приобрел на блошином рынке и планировал изготовить из них ножки для кровати. При этом разрешительные документы на вывоз из России у него отсутствовали.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. За контрабанду мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

До этого сотрудники ФТС задержали в Домодедово 52-летнюю гражданку Вьетнама, которая пыталась провезти три образца часов общей стоимостью 12,5 миллиона рублей. В ее отношении возбудили уголовные дела.

Кроме того, таможенники аэропорта Внуково также обнаружили в багаже пассажирки радиоактивный вулканический песок. Женщина собрала его на побережье Индийского океана и везла для изготовления косметики. Об опасности вещества она при этом не знала.