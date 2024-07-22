Таможенники во Внуково нашли в багаже радиоактивный вулканический песок

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Таможенники аэропорта Внуково обнаружили в багаже пассажирки радиоактивный вулканический песок. Об этом сообщает телеграм-канал Федеральной таможенной службы.

Инспекторы остановили 42-летнюю москвичку на "зеленом" коридоре. Женщина прибыла из Индии транзитом через ОАЭ. Фон ее багажа в 11 раз превысил норму. Кроме того, сработала система радиационного контроля "Янтарь".

Выяснилось, что она перевозила сыпучее вещество черного цвета, которое содержит природный радионуклид – торий-232.

Как рассказала сама женщина, она собрала песок на побережье Индийского океана и везла для изготовления косметики. Об опасности вещества она при этом не знала.

По решению Роспотребнадзора ввоз радиоактивного песка на территорию России был запрещен. Товар изъяли и поместили в специальное изолированное помещение.

Ранее таможенники аэропорта Шереметьево пресекли контрабанду лома золота в Иран на 5 миллионов рублей. Сотрудники остановили мужчину на "зеленом" коридоре аэропорта. В его чемодане обнаружили зип-пакеты, в которых находились металлические пластины и гранулы, зубные коронки, части ювелирных украшений и предметы, напоминающие монеты.

До этого таможенники Амурской области задержали гражданку Китая, которая пыталась вывезти из России шесть килограммов бивней мамонта. На личном досмотре инспекторы изъяли 537 брусков цвета слоновой кости, которые женщина примотала к ногам с помощью скотча.