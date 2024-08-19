Уголовное дело заведено против сотрудника посольства Чехии из-за попытки контрабанды

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело завели в отношении сотрудника посольства Чехии в РФ из-за попытки контрабанды сильнодействующих веществ, рассказал глава третьего европейского департамента министерства иностранных дел России Олег Тяпкин.

"По нашей информации, сотрудник чешского посольства <...> уже покинул территорию нашей страны", – передает РИА Новости его слова.

В конце прошлого месяца российское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах Чехии в России Яна Ондржейка и объявило ему протест из-за грубого нарушения законодательства членом административно-технического персонала посольства Чехии в РФ.

Выяснилось, что один из сотрудников дипмиссии был уличен в контрабанде. Из-за инцидента чешской стороне предложили отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции РФ в отношении указанного сотрудника для привлечения его к ответственности.

