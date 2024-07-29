МИД РФ выразил протест временному поверенному в делах Чехии

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МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии в России Яна Ондржейка и выразил ему протест из-за грубого нарушения российского законодательства членом административно-технического персонала посольства Чехии в РФ. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

Как отметили в министерстве, он попался на контрабанде сильнодействующих веществ. Из-за инцидента чешской стороне предложили отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции РФ в отношении указанного сотрудника для привлечения его к ответственности. Предложение было основано на Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. В случае отказа он должен будет покинуть территорию России.

Ранее столичные таможенники изъяли свыше 800 килограммов веществ для производства наркотиков, которые злоумышленники планировали ввести в Россию из Центральной Азии. По факту контрабанды прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей.