Контрабанда драгоценностей из Китая на 8 млн рублей пресечена на Дальнем Востоке

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Житель Приморья хотел контрабандой ввезти на территорию России драгоценности из КНР на 8 миллионов рублей. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ.

Сотрудники таможни обнаружили браслеты, подвески, серьги и кольца во время досмотра багажа. Всего у пассажира было восемь ювелирных изделий, которые он планировал продать в РФ. При этом с ним была попутчица, в багаж которой он положил часть драгоценностей, о чем она сама не знала.

По данному факту завели уголовное дело. Подозреваемого могут отправить в колонию на срок до пяти лет, а также обязать его выплатить штраф до миллиона рублей.

Ранее таможенники аэропорта Шереметьево пресекли контрабанду лома золота в Иран на 5 миллионов рублей. Сотрудники остановили мужчину в "зеленом" коридоре аэропорта. При осмотре его чемодана инспекторы обнаружили зип-пакеты, в которых находились металлические пластины и гранулы, зубные коронки, части ювелирных украшений и предметы, напоминающие монеты.

По словам самого мужчины, товар в России приобрел его друг и попросил привезти в Иран.

