Директор Московского зоопарка выступила за запрет ввоза красноухих черепах в Россию

Фото: depositphotos/ryzhov

Красноухих черепах сложно содержать в домашних условиях, а в дикой природе России они представляют угрозу для себя и других обитателей водоемов, в связи с чем необходимо запретить свободный ввоз и продажу красноухих черепах на территории России. С таким предложением выступила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сложность ухода за пресмыкающимися и отсутствие дома необходимого оборудования значительно осложняют жизнь питомца в домашних условиях, считает она.

"Их свободно продают в самых разных местах, даже просто на улице", – приводятся ее слова в телеграм-канале зоопарка.

По ее словам, покупателей вводят в заблуждение информацией о том, что данный вид черепах может жить в маленькой таре из-за своего небольшого размера. Однако для жизни животного необходимо оборудовать аквариум, в котором будет система фильтрации, здоровый рацион питания и специальный свет.

Акулова добавила, что люди, сталкиваясь со сложностями в уходе за черепахами, могут выпускать их в водоемы.

В пресс-службе зоосада отметили, что российская природа таким черепахам не подходит, особенно в южных регионах России, где живут другие виды черепах. В июле на платформе "Российская общественная инициатива" стартовал сбор подписей для петиции по поддержке предложения Акуловой.

Ранее сотрудники Московского зоопарка вытащили красноухую черепаху из Москвы-реки. В июне прохожие заметили на набережной взрослую особь, которая, вероятно, ранее была домашней.

