Истощенного львенка оставили в ветеринарной клинике в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Истощенного львенка сдали в ветеринарную клинику на Нагатинской набережной. Предыдущие "владельцы" так и не вернулись за ним, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Зоозащитники сообщили о животном в межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы. Львенку примерно 1,5 месяца, это самец. У него зафиксировали ряд заболеваний, включая истощение.

"Каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным, в клинике предъявлено не было", – уточнило ведомство.

Львенка передали специалистам для обследования, лечения и реабилитации.

Межрайонная природоохранная прокуратура устанавливает обстоятельства приобретения, содержания и перевозки животного, занесенного в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Ранее двухмесячного львенка нашли местные жители на севере Подмосковья. Специалисты Дмитровской ветеринарной станции приехали на место и осмотрели животное. Львенок оказался средней упитанности, с чистой шерстью. Однако из-за того, что у него отсутствовал чип и его происхождение не было известно, то животное пришлось разместить в местный центр реабилитации в закрытый вольер.

