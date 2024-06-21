Работники столичного зоопарка вытащили красноухую черепаху из Москвы-реки

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Сотрудники Московский зоопарка спасли красноухую черепаху, вытащив ее из Москвы-реки. Об этом сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

"К нам обратились неравнодушные горожане – нам сообщили, что в Москве-реке в районе Озерковской набережной плавает черепаха. Это нередкое явление, когда кто-то заводит черепаху в качестве домашнего животного и потом, "наигравшись", решает от нее избавиться", – написала она в своем телеграм-канале.

Этот вид черепах, по информации руководителя организации, является инвазивным для территории России, так как в природе животные живут в Центральной Америке и на юге США, где есть привычный для них тропический климат.

"В некоторых регионах нашей страны есть риск вытеснения красноухой черепахой нашей болотной черепахи", – предупредила она.

После спасения животное внимательно осмотрели и выяснили, что это, вероятно, взрослая особь. Рабочие зоопарка уже нашли место, куда ее отправят на реабилитацию.

Акулова попросила горожан ответственнее относиться к выбору домашнего животного и не допускать таких ситуаций. Она объяснила, что зимой у черепахи было бы мало шансов выжить.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что снежных барсов Московского зоопарка переселили в новый вольер площадью почти 700 квадратных метров. Мэр подчеркивал, что новая зона повторяет их среду обитания на Алтае, а многие высаженные растения съедобны.

