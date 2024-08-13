Двухмесячный львенок найден на севере Подмосковья

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Двухмесячного львенка нашли местные жители на севере Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Специалисты Дмитровского ветеринарной станции приехали на место и осмотрели животное. Львенок оказался средней упитанности, с чистой шерстью. Однако из-за того, что у него отсутствовал чип и его происхождение не было известно, то животное пришлось разместить в местный центр реабилитации в закрытый вольер, где ему создали комфортные условия пребывания.

По данным ведомства, львенок испытывает страх и агрессию, что требует особого подхода от специалистов. В госветслужбе посоветовали при обнаружении больных зверей обращаться в ветслужбу, где специалисты осмотрят животное и назначат лечение.

"Необходимо избегать попыток самостоятельного лечения или поимки животного, так как оно может проявлять агрессию и представлять опасность", – объяснили в ведомстве.

Ранее львенка, найденного рядом с кафе в Москве, отправили в Центр реабилитации диких животных. Документы, подтверждающие владение хищником, у мужчины, который нашел животное, отсутствовали. В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды уточнили, что детенышу около 1,5 месяца. Специалисты поместили его в карантинную зону, в которой за ним будут ухаживать и давать питание.

