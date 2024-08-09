Найденного возле кафе в Москве львенка передали в Центр реабилитации диких животных

Фото: телеграм-канал "Природа Москвы"

Львенка, найденного рядом с кафе в Москве, отправили в Центр реабилитации диких животных. Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды рассказал об этом в телеграм-канале.

"Неравнодушный горожанин заметил животное возле кафе в центре города и вызвал полицию. Документы, подтверждающие владение хищником, у хозяина отсутствовали. Сотрудники полиции изъяли львенка и передали его в Центр реабилитации диких животных", – говорится в публикации.

Как отметили в ведомстве, детенышу около 1,5 месяца. Специалисты поместили его в карантинную зону, в которой за ним будут ухаживать и давать питание.

Ранее труп крокодила обнаружили жители в подмосковном лесу в Лобне рядом с СНТ "Тишина". Одна из жительниц отметила, что в лесу зачастую хоронят домашних животных, поэтому на земле можно найти их кости. Женщина предположила, что крокодила в этом лесу мог похоронить житель одного из ближайших элитных поселков.

