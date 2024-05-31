Краснокнижного тритона обнаружили в озере парка "Измайлово" в Москве

Видео: департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы обнаружили на территории города место обитания тритона, занесенного в Красную книгу столицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рептилию нашли в водоеме на особо охраняемой природной территории природно-исторического парка "Измайлово". Обыкновенные тритоны относятся к редким земноводным и занесены в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости.

Начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин рассказал, что взрослые тритоны часто гибнут под ногами пешеходов на городских тропинках и тротуарах.

"Каждый горожанин может внести свой вклад в создание безопасной среды для краснокнижных животных на природных территориях города и поддержать их популяцию. Достаточно быть внимательным во время прогулок, не торопиться и смотреть под ноги", – сообщил он.

Опознать краснокнижного тритона можно по гладкой коже оливкового или коричнево-бурого цвета с маскировочными пятнами. Брюхо рептилии окрашено в оранжевый цвет и имеет множество пятен. Длина тела тритона не превышает 10 сантиметров.

Первые тритоны были замечены в Москве еще больше века назад. Они обитали на территориях современных районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково и Измайлово. Позже их стали замечать на 33 городских территориях, а в Бирюлевском дендропарке, в парке "Москворецкий", Кусковском лесопарке тритоны встречались впервые.

Ранее стало известно, что природный заказник "Воробьевы горы" располагает 20 видами растений из Красной книги Москвы. Среди них есть купена многоцветковая, страусник обыкновенный, дремлик широколистный, гвоздика Фишера, ирис желтый и астрагал датский. Всего же в Красную книгу Москвы занесено 188 видов сосудистых растений, моховидных и лишайников.

