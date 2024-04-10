Жителей столицы призвали не подкармливать уток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей и гостей столицы призвали не подкармливать уток, поскольку птицы сами должны научиться добывать пищу в естественных условиях, чтобы не погибнуть. Об этом столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды сообщил в своем телеграм-канале.

В департаменте добавили, что из-за легкодоступной пищи утки могут также неправильно оценить территорию для будущего гнездования. Место подкормки может показаться для птицы привлекательным, однако специфичного корма для вскармливания потомства там не окажется.

Специалисты объяснили, что в природе рацион уток более сбалансированный, чем корм, предлагаемый людьми. Если граждане хотят подкормить птиц, то в департаменте советуют отдать предпочтение кормам, которые продаются в специализированных магазинах. Животным не следует давать белый и черный хлеб, соленые семечки и орехи, указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Садовом и Дворцовом прудах в парке "Останкино" уткам изменят рацион. Там установили автоматы с птичьим кормом, чтобы посетители не искали угощения для пернатых в обычных магазинах. Овес и семечки расфасованы в пакетики по 100 граммов.