20 марта, 07:30Город
В парке Останкино установили автоматы с птичьим кормом
На Садовом и Дворцовом прудах в парке Останкино уткам поменяют рацион. Там установили автоматы с птичьим кормом, чтобы посетители не искали угощения для пернатых в обычных магазинах, ведь хлеб и сладости могут навредить местным уткам.
Специальный корм из автомата учитывает особенности организма пернатых. Овес и семечки расфасованы в пакетики по 100 граммов, которые легко помещаются в карман. Вендинговые автоматы работают на солнечных батареях и установлены там, где круглый год живут утки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.