В парке Останкино установили автоматы с птичьим кормом

На Садовом и Дворцовом прудах в парке Останкино уткам поменяют рацион. Там установили автоматы с птичьим кормом, чтобы посетители не искали угощения для пернатых в обычных магазинах, ведь хлеб и сладости могут навредить местным уткам.

Специальный корм из автомата учитывает особенности организма пернатых. Овес и семечки расфасованы в пакетики по 100 граммов, которые легко помещаются в карман. Вендинговые автоматы работают на солнечных батареях и установлены там, где круглый год живут утки.



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