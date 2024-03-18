Горожане выбрали имя для амурского тигра из Московского зоопарка

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Жители столицы выбрали на портале "Активный гражданин" имя для амурского тигра, обитающего в Московском зоопарке. В голосовании приняли участие 255 тысяч горожан. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Хищник получил имя Амур – за данный вариант проголосовали более 52% москвичей. При этом 20% отдали свой голос за имя Орион, 14% понравилась кличка Хабар, а 11% – имя Восток. Также пользователи предлагали свои варианты.

Тигр стал 15-м животным, которому выбрали имя с помощью голосования на портале "Активный гражданин".

Самец амурского тигра появился в столичном зоопарке в прошлом году. Его привезли в зоосад с травмой лапы, из-за которой зверь не мог охотиться и добывать пищу. Специалисты обеспечили ему необходимый уход.

В Московском зоопарке его поселили по соседству с тигрицей Амурой, которую тоже спасли на Дальнем Востоке. Они познакомились через ограждение и начали привыкать друг к другу.



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