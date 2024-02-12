Гендиректор Московского зоопарка рассказала о характере маленькой панды Катюши

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Маленькая панда Катюша обладает "московским, российским, русским" характером. Об этом рассказала в интервью телеканалу Москва 24 генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, панда "невероятно харизматичная". Она добавила, что большим преимуществом является участие РФ в программе по изучению такого редкого вида животных, как большая гигантская панда.

Гендиректор зоосада назвала еще одним преимуществом возможность изучать и показывать посетителям и зрителям, как проходит процесс обучения панды. По ее мнению, это интересно.

"И нам повезло, что нас никто не торопит, нас не заставляют быстрее выставить животное напоказ", – уточнила она.

Московский зоопарк 12 февраля отмечает 160 лет со дня основания.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Позднее малышку передадут в Китай, так как все панды мира принадлежат этой стране.

Москвичам предложили выбрать имя для маленькой панды. Среди них были русские – Маша и Катюша, а также китайские – Сяо Мо, Цзин Дин, Бай Хоа, Хон Син и другие.

В голосовании на "Активном гражданине" приняли участие более 380 тысяч человек. В итоге панду назвали Катюшей.

Большое интервью с генеральным директором Московского зоопарка Светланой Акуловой смотрите сегодня в 18:30.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала о характере панды Катюши