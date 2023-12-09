Более 250 тыс человек проголосовали за имя для детеныша панды из Московского зоопарка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 250 тысяч человек поучаствовали в выборе имени для маленькой панды из Московского зоопарка. Голосование проводится на портале "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что для москвичей предложили десять вариантов имени. Среди них есть русские – Маша и Катюша, а также китайские – Сяо Мо ("маленькая Мо", связано с первым иероглифов в слове "Москва"), Цзин Дин ("златоглавая"), Бай Хоа ("белая березка"), Хон Син ("красная звездочка") и другие.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо авторизоваться на сайте или в приложении "Активный гражданин" с помощью учетной записи на mos.ru. Далее нужно зайти в голосование и выбрать понравившийся вариант имени для панды.

Детеныш панд Диндин и Жуи родился 30 августа. Позже специалисты смогли определить, что это девочка.

В начале октября панда открыла глаза, 22 ноября – попыталась самостоятельно встать на лапы, а 1 декабря – начала ползать.

Москвичам рассказали о голосовании по выбору имени панды на "Активном гражданине"