В Московский зоопарк привезли раненого амурского тигра из Хабаровского края

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенный под Волоколамском, принял травмированного амурского тигра, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Хищника нашли в январе в окрестностях поселка городского типа Вяземского Хабаровского края. Он нападал на собак и представлял опасность для людей. В Московском зоопарке с хищником будут проводить регулярные тренинги, которые позволят сформировать нужный уровень доверия между животным и людьми, которые за ним ухаживают.

Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин рассказал, что сперва тигра поместили в центр реабилитации диких животных в Хабаровском крае, где он пробыл до июня, а затем перевезли в аналогичное учреждение в селе Алексеевка Приморского края.

Ветеринары зафиксировали у него застарелый перелом локтевой кости запястья и отсутствие одной из когтевых фаланг. Отмечается, что такую травму зверь мог получить, попав в браконьерскую петлю. Перелом оказался неоперабельным, поэтому специалисты надеялись на то, что самец восстановит работоспособность конечности во время охоты. Его поместили в просторный вольер. Длительная охота на большой площади должна была помочь хищнику восстановить подвижность лапы и избавиться от лишнего веса.

За более чем три месяца тигр пришел в норму, однако подвижность лапы так и не восстановилась. В связи с этим ветврачи решили, что хищник не сможет жить в дикой природе, и обратились в Росприроднадзор с просьбой поместить его под постоянное наблюдение в искусственно созданную среду. Представители службы согласились с их доводами и рекомендовали передать животное в Московский зоопарк.

Это связано с тем, что у специалистов зоопарка очень большой опыт в реабилитации хищников, оказавшихся в сложной ситуации, в том числе и тигров. Хищника транспортировали с Дальнего Востока рейсом одной из российских авиакомпаний. В центр воспроизводства редких видов животных он прибыл в начале ноября. Тигр постепенно осваивается, однако пока ведет себя недоверчиво.

Ранее три детеныша джейранов родились в центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка под Волоколамском. Эти создания занесены в Международную Красную книгу как уязвимый вид. По оценкам зоологов, в дикой природе насчитывается всего около 50 тысяч взрослых особей, причем поголовье продолжает снижаться.

Также отмечается, что за сохранение этого вида газелей борются зоопарки всего мира и Московский зоопарк не исключение. Джейраны непросты в содержании в неволе, однако в центре воспроизводства Московского зоопарка они чувствуют себя хорошо и дают потомство ежегодно.