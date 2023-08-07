Обитатели Московского зоопарка имеют все необходимое, чтобы пережить жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Московского зоопарка

Для животных в Московском зоопарке создали все условия, чтобы они могли комфортно пережить жару. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада.

Там отметили, что некоторые обитатели уже физиологически готовы к высоким температурам.

"Многие обитатели нашего зоопарка прекрасно подготовлены к высоким температурам: они гуляют или лежат на солнышке. В первую очередь это жители Африки – жирафы, сурикаты, зебры. Проводят время на улице и животные, покрытые густой шерстью: рыси, волки, медведи, овцебыки и многие другие", – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Также для животных обустроили помещения, где они могут спрятаться от летнего зноя. Кроме того, в некоторых вольерах установили бассейны или обустроили рвы с водой. Это сделали для капибар, кустарниковых собак, бегемота, тапира, медведей, тигра и волков.

Что касается больших панд Жуи и Диндин, они не выходят на улицу в жару. Во внутреннем помещении для них установлена комфортная температура.

В свою очередь, для белого медведя работает ледогенератор, в результате которого образуется снежный покров.

"Медведица Айка любит прорыть нору в сугробе и там сидеть или плескаться в бассейне. Если на улице становится слишком жарко, она уходит во внутренние помещения, где нет солнца, а каменные стены сохраняют прохладу", – объяснили представители зоосада.

Ранее в Московском зоопарке состоялось празднование дня рождения больших панд с различными мастер-классами и играми. Развлекательные мероприятия прошли в дневное время. Так, на круге катания работала площадка "Мастерим и играем". Москвичи могли научиться делать фигурки карпов кои из бумаги.

Позднее пресс-служба зоосада сообщила о том, что жирафу Самсону исполнилось 30 лет, что является большим возрастом для него. Он стал живой легендой Московского зоопарка.



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